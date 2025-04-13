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Эта коробка за 666 долларов может запустить Doom

Эта коробка за 666 долларов может запустить Doom

В легендарной саге «Запустит ли она Doom?» появился новый соперник - коробка. Далеко не обычная картонная коробка стоимостью 666 долларов от Limited Run Games содержит в себе множество сокровищ коллекционного издания, включая портативную консоль, на которой работает Doom, три физических копии игр Doom I и Doom II, фигурку какодемона и торговые карты, вот лишь некоторые из них.

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