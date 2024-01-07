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Губернатор Забайкалья Александр Осипов в Рождество побывал в госпитале в Чите

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в Рождество побывал в госпитале в Чите

В великий православный праздник глава региона пришел повидать раненных солдат.Несмотря на праздничный день, губернатор Забайкальского края Александр Осипов в воскресенье побывал в 321-м военном госпитале в Чите.

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