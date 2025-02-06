"Сеточка Соловьёва" снова травит патриотов. Якеменко допустил оскорбление

Складывается впечатление, что некоторых людей ошибки ничему не учат. "Сеточка Соловьёва" снова травит патриотов, правда, на этот раз под раздачу попали гуманитарщики, которые якобы наживаются на сборах.
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