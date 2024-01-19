Получение гражданство России сопровождается торжественной клятвой. Вот только обычно о заключённом мигрантами с государством договоре часто забывают, между тем, новые граждане нередко её нарушают.
Поклялся каждый мигрант: Главное преступление "новых граждан" России, о котором все молчат
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Предатели.
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21 час.
М
ММ
Ведь мигрантов в нашей стране прописывают конкретные чиновники, директора, полицейские. А почему бы не ввести институт поручительства? От каждого органа пусть лично ручаются за мигранта (после проверки, естественно). Но!!! При этом, если мигрант совершит правонарушение, пусть серьезной денежкой отвечают поручители. И за свой счет восстанавливают весь ущерб государству и людям, нанесенный мигрантом! А уж потом САМИ взыскивают с мигранта денежку любыми способами. Формально они не пострадают. А фактически, сбежит мигрант или не сможет платить, кто виноват? Сами же разрешили!
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Мигранты-это национальная угроза!!! Пора чистить Россию от черноты!
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2 час.
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