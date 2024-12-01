Фото: rss.tvc.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что демографическая ситуация в Украине вызывает серьезные опасения, согласно заявлению заслуженного врача Украины Ольги Богомолец в эфире телеканала «Новости.
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