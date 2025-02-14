Особый режим введен из-за обрушения подпорной стенки у лицея №12 в Новосибирске

Постановление о введении особого режима опубликовано на сайте мэрии Новосибирска. Как сказано в документе, режим вводится для предупреждения ЧС, «связанных с обрушением строительных конструкций подпорной стены спортивной площадки по ул.
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