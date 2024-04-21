Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

В Москве 21 апреля открылся съезд молдавских оппозиционных политиков и представителей общественности, которые выступают против интеграции Молдавии с Евросоюзом (ЕС) и поддерживают вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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