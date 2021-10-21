За что чаще всего увольняют россиян - опрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Россияне чаще всего лишаются работы из-за аморальных поступков и конфликтов с коллегами, другими причинами увольнения могут стать частые больничные, систематические опоздания и отказ работать сверхурочно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Россияне чаще всего лишаются работы из-за аморальных поступков и конфликтов с коллегами, другими причинами увольнения могут стать частые больничные, систематические опоздания и отказ работать сверхурочно.
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