«Был на СВО санитаром, стрелком, пулеметчиком»: боец-антидронщик спас 10 товарищей в бою

Николай из Новошешминска был мобилизован в зону СВО в первой сентябрьской группе из 11 человек. Недавно военнослужащий пришел в отпуск третий раз, и вот как вспоминает об этом: «Тогда интересно получилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии