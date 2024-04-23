Сегодня без электричества окажутся до 150 улиц Астрахани и Ахтубинска

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. Во вторник, 23 апреля, в плановом отключении электричества находятся 6 населенных пунктов: Астрахань – до 80 улиц во всех районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 09:30 до 18:00, с 10:00 до 17:00); Ахтубинский район – с.