Путин предложил еще раз доверить Набиуллиной пост председателя Центробанка РФ

Президент РФ Владимир Путин, в соответствии с Конституцией, внес на рассмотрение депутатов Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России, которую она занимает с 2013 года (с переназначением в 2017 году).
Популярные статьи
- Замглавы МИД Рябков: Конвои с американским вооружением на Украине могут стать «законными целями» для ВС РФ
- Прокурор потребовал реальный срок для устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била
- «Это национал-предательство»: Турчак потребовал уволить Дворковича из «Сколково» за критику спецоперации на Украине
Свежие комментарии