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Путин предложил еще раз доверить Набиуллиной пост председателя Центробанка РФ

Путин предложил еще раз доверить Набиуллиной пост председателя Центробанка РФ

Президент РФ Владимир Путин, в соответствии с Конституцией, внес на рассмотрение депутатов Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России, которую она занимает с 2013 года (с переназначением в 2017 году).

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