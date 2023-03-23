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Промоутер Лавров назвал причину провала сибирского тура Таисии Повалий

Промоутер Лавров назвал причину провала сибирского тура Таисии Повалий

Боевые действия на Украине сыграли не последнюю роль в провале концертного тура автора песни «Одолжила» Таисии Повалий.

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