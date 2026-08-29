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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар о контракте на 20,4 млн: «Колорадо стал вторым домом. Жду возвращения на лед, чтобы продолжить работать над нашей целью – вернуть Кубок Стэнли в город»

Защитник Кэйл Макар прокомментировал подписание нового контракта с «Колорадо». Канадец продлил соглашение с клубом на 8 лет с рекордной для НХЛ зарплатой – 20,4 миллиона долларов в год.

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