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Трамп удивлен, что стрелявший в него беспрепятственно попал на крышу здания

Трамп удивлен, что стрелявший в него беспрепятственно попал на крышу здания

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, с которой впоследствии он открыл огонь.

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