Красивая мама: планирование ухода за собой.

Конечно, каждая из нас понимает, насколько важен для женщины уход за собой: это отношение окружающих к нам (да, “Встречают” всё еще “по одежке”), и восхищение мужа, и, конечно, здоровье и любовь к себе самой.
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