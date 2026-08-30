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Мировое обозрение

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Дмитриев назвал политику Мерца причиной экономических проблем ФРГ

Дмитриев назвал политику Мерца причиной экономических проблем ФРГ

Экономическая политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца работает против самой Германии — об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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