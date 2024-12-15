НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    ..дь, очередная статья из одного абзаца-ни о чём. Мир тесен Ты стремительно деградируешь.Факты о женском т...
  • Акимова Татьяна
    А еще были бочки с разливным молоком.По волнам нашей п...
  • лина любимцева
    Бесподобно!!!!Картины Игоря Бел...

Детские грезы и кошмары в картинах художника Гильермо Лорки

Детские грезы и кошмары в картинах художника Гильермо Лорки

Чилийский художник Гильермо Лорка (Guillermo Andres Lorca Garcia Huidobro) — наш с вами современник. Но в то, что этот молодой живописец относится к поколению 90-х мало верится, ведь картины Лорки монументальны и напоминают ренессансные полотна голландцев и еле уловимо картины Франсиско Гойи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх