Детские грезы и кошмары в картинах художника Гильермо Лорки

Чилийский художник Гильермо Лорка (Guillermo Andres Lorca Garcia Huidobro) — наш с вами современник. Но в то, что этот молодой живописец относится к поколению 90-х мало верится, ведь картины Лорки монументальны и напоминают ренессансные полотна голландцев и еле уловимо картины Франсиско Гойи.