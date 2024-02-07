Власти отметили победу над опальным отцом Сергием в битве за Среднеуральский монастырь

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев символически подвели итоги кампании по установлению контроля над Среднеуральским женским монастырем, который возглавлял опальный экс-схиигумен Сергий.
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