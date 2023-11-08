Госдеп: США добиваются прекращения российского проекта «Арктик СПГ 2»

Соединенные Штаты поставили своей целью прекратить существование проекта «Арктик СПГ 2». С таким заявлением помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт выступил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
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