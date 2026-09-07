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Уполномоченный по правам человека Лантратова предложила лицензировать частные дома престарелых

Уполномоченный по правам человека Лантратова предложила лицензировать частные дома престарелых

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила Life.ru , что более 1400 негосударственных организаций в России работают с пожилыми людьми и инвалидами вне региональных реестров поставщиков социальных услуг.

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