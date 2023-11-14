Детскую площадку благоустроили на улице Байкальской в Иркутске

В Иркутске на улице Байкальской, напротив дома 251б, благоустроили территорию сквера. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, здесь сделали покрытие из резинопола и установили современное игровое оборудование.
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