Пять человек пострадали в ДТП с тягачом под Арзамасом

В ночь на 7 августа в Нижегородской области столкнулись легковой автомобиль и грузовой тягач. Авария случилась около 00:10 на 97-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов, неподалёку от Арзамаса.
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