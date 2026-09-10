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Царьград

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Пять человек пострадали в ДТП с тягачом под Арзамасом

Пять человек пострадали в ДТП с тягачом под Арзамасом

В ночь на 7 августа в Нижегородской области столкнулись легковой автомобиль и грузовой тягач. Авария случилась около 00:10 на 97-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов, неподалёку от Арзамаса.

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