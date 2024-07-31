Уязвимость виртуальных АТС и их использование в мошеннических схемах

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Парламентская газета

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По данным «ТМТ Консалтинг», рынок IP-телефонии в России оценивается в более чем 21 миллиард рублей, а к концу 2022 года количество подключенных компаний достигло более 470 тысяч, при этом новые технологии в данной сфере не стоят на месте.

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