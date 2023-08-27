"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

Россия продолжает точечно наносить поражение наиболее важным стратегическим объектам военной инфраструктуры неприятеля.
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