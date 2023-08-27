"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

Александр Салтановский

А вы укроПидорасы по Донецку каждый день бьёте, там гражданские не гибнут? Не я отдаю команды по каким целям у вас бить, правительственного квартала в кУйеве уже не было бы давно и не только там, администрации и телевышки в городах укрорейха, давно в пыль превратились бы!