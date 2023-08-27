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"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

Россия продолжает точечно наносить поражение наиболее важным стратегическим объектам военной инфраструктуры неприятеля.

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Комментарии
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Александр Салтановский
А вы укроПидорасы по Донецку каждый день бьёте, там гражданские не гибнут? Не я отдаю команды по каким целям у вас бить, правительственного квартала в кУйеве уже не было бы давно и не только там, администрации и телевышки в городах укрорейха, давно в пыль превратились бы!
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11 час.
Андрей Валерьевич
👍👍👍
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10 час.
Alex Немо
👍
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2 час.

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