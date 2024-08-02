"Авито Работа": россияне готовы платить по ипотеке в среднем ₽40 тысяч в месяц

Россияне готовы ежемесячно платить или уже выплачивают около 40 тыс. рублей по ипотеке. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов "Авито Работа" и "Авито Недвижимость", с которыми ознакомилась "Газета.
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