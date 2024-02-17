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Пронедра

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Из пекла выхода нет: украинские боевики подрываются на собственных минах

Из пекла выхода нет: украинские боевики подрываются на собственных минах

Из пекла выхода нет: украинские боевики подрываются на собственных минах Ольга ВайленкоВ последние дни события на передовой на Донбассе развиваются с беспрецедентной интенсивностью.

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