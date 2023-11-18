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Власти США одобрили поставки Японии сотен крылатых ракет Tomahawk

Власти США одобрили поставки Японии сотен крылатых ракет Tomahawk

Американские власти одобрили поставки Японии до 400 единиц крылатых ракет Tomahawk, а также сопутствующего оборудования на общую сумму 2,35 миллиарда долларов.

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