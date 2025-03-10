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Царьград

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Штрафы за перевозку детей без кресла вырастут почти вдвое до 200 тыс. рублей

Штрафы за перевозку детей без кресла вырастут почти вдвое до 200 тыс. рублей

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без спецкресел. Инициатива сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова увеличит штрафы до 200 тыс.

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