Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Киеве боятся выборов, после того, «что делали русские» в Грузии, Молдавии и Румынии

В Киеве боятся выборов, после того, «что делали русские» в Грузии, Молдавии и Румынии

Политнавигатор Если даже в «благополучной натовской» Румынии на выборах выиграл «правый популист», то страшно подумать, что будет на Украине, где общество не доверяет никому и гораздо чувствительнее к любому расшатыванию.

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