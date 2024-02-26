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Делегации Азербайджана и Армении встретятся по поводу мирного договора

Делегации Азербайджана и Армении встретятся по поводу мирного договора

Делегации Баку и Еревана проведут встречу, посвященную мирному соглашению между сторонами. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель азербайджанского министерства иностранных дел Джейхун Байрамов.

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