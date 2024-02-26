Делегации Азербайджана и Армении встретятся по поводу мирного договора

Делегации Баку и Еревана проведут встречу, посвященную мирному соглашению между сторонами. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель азербайджанского министерства иностранных дел Джейхун Байрамов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии