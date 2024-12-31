Украине нужна объединяющая религия Скажу честно, я сразу даже не поверил в такое. Тем более, только что прошло католическое Рождество Христово, впереди – православное.
Украинцев призвали массово становиться иудеями
Комментарии
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alik3456 Джексон
Рабы для евреев хорошие получатся... Не зря евреев в одном городе заселили (Умань) и не бомбят, и на войну не посылают...
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1 час.
MS
Mikhail Stepanov
Да хохлы еще хуже жидов!
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37 мин.
Наталия
Если бы иудеев не брали на войну, они все прошли бы необходимые процедуры и сразу бы стали иудеями.
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5 мин.
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