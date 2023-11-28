Сервис по защите интеллектуальной собственности заработал в городе

Для креативных предпринимателей заработал сервис по защите интеллектуальной собственности. Об этом сообщила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.
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