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  • Вовладар Даров
    Остальным зачем это знать?Сегодня плановые ...
  • Garry
    он же не такой вумный  как ты......В Астрахань приех...
  • Алексей
    Странно,на карте 2 моста...И такой крюк делать...Или мосты только на карте?Уже послезавтра с...

Сегодня плановые отключения электричества коснутся 40 улиц Астрахани и поселения трех районов

Сегодня плановые отключения электричества коснутся 40 улиц Астрахани и поселения трех районов

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В пятницу, 1 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 40 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 14:00); Ахтубинский район – г.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Остальным зачем это знать?
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