Сегодня плановые отключения электричества коснутся 40 улиц Астрахани и поселения трех районов

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В пятницу, 1 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 40 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 14:00); Ахтубинский район – г.