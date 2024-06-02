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Петербургский дневник

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Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка на самокате в Санкт-Петербурге

Дело под контролем центрального аппарата ведомства Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку дорожного инцидента, в ходе которого 15-летний подросток со множественными травмами был доставлен в больницу, передает «РБК Санкт-Петербург».

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