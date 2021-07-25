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Что для русского гигиена, для европейца разорение, или как я снимал квартиру в Роттердаме

Что для русского гигиена, для европейца разорение, или как я снимал квартиру в Роттердаме

Хозяйка моей первой съёмной квартиры в Роттердаме устроила скандал и едва не получила инфаркт, потому что был фантастический перерасход по всем услугам.

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Nataly
)))))В Нидерландах все коммунальные платежи снимаются со счёта в банке автоматически.)))) и этим всё сказано. учет и железный порядок во всем, что касается ЖКХ. кстати по тихонечку и РФ к этому движется, но очень уж малюсенькими шажками в СПб только только начали подключать услугу автоплатёж в СБербанке для пенсионеров, что значительно облегчило оплату коммуналки бабушкам, но как всегда у нас происходит бардак стоит ещё тот не всё у нас хорошо с цифровыми технологиями система " Город" пока ещё не совершенна очень много сбоев по сетям интернета. И пока всё не будет отлажено и работать как часы проблемы с неплатильщиками будет вечной головной болью соседей по дому и ударом по их кошелькам в первую очередь, а весь праздник гигиены каждый собственник будет оплачивать не только за себя но и за того парня, живущего за стенкой постоянно )))))
Вера Федорова
Надо хозяйке не доводить себя до инфаркта, а в договоре прописать оплату по счётчикам, а не "всё включено"- и все будут жить по своим интересам. А вот автоплатёж по коммунальным расходам- это замечательно. У нас невиданные долги, как населения, так и других потребителей. Просто уму непостижимо. Считаю такой способ реальным.
Элина Морозова
Хозяйке проще не сдавать квартиру русским)) Она же про договор может и не додумается. Привыкла, что у них все по шаблону. Как в инкубаторе. Ни о чем думать не надо. За них уже все продумано. А вот оказалось, что не все))) А насчет автоплатежа в России это вряд ли возможно сделать поголовно. Еще многие пользуются наличными. Особенно в деревнях и отдаленных поселках.
Вера Федорова
Да, вроде, ей друзья говорили, что "в договоре аренды сказано: «всё включено»" Похоже, был договор... С платежами, да, пока, наверное, нереально...Хотя, если захотеть, то всё можно. Сразу высчитывать с любого дохода, например.
Элина Морозова
Вер! Все не так просто. Я не буду сейчас приводить многочисленные примеры, будем считать, что это только мое частное мнение. Приведу только один: Например,собственник квартиры уезжает куда то надолго,за границу, на дальний север на заработки и т.д. Чтобы квартира в пустую не простаивала , он находит арендаторов, с которыми договаривается, что за аренду они будут ему переводить деньги, а коммунальные платежи будут сами оплачивать, сколько израсходуют: газ,электричество,воду. Сколько накрутят, столько и оплатят. Вот с кого тогда списывать ЖКХ-услуги? Это весьма затруднительно..
Вера Федорова
Как, с кого... С собственника, в любом случае. А в договоре аренды можно прописать любые условия, в том числе, и по оплате. Арендаторам какая разница, куда переводить деньги, в ЖКХ или арендодателю? Вот они пусть всю сумму, в том числе, и оплату коммунальных услуг, перечисляют собственнику жилья, а тот, в свою очередь, сам будет рассчитываться с управляющей компанией. Кстати, таким образом, тот сможет и контролировать расход ресурсов. Если же он не хочет заморачиваться с оплатой, то пусть поручает кому-то нотариальное доверительное управление своим недвижимым имуществом, а именно, сдавал его в аренду. То есть, закон это предусматривает.
Элина Морозова
Так я и говорю, что арендатор переводит, а не автосистема.
Вера Федорова
Автосистемой пусть занимается доверенное лицо.
Элина Морозова
Ну может и так. Только вряд ли кто то так будет заморачиваться.
Nataly
вот ты и сама наткнулась на основную проблему которою создал в РФ жилищный кодекс принятый в 2004 году именно от тударастут ноги как начислений оплаты за коммунальные услуги так и оплаты ресурсопотребления многоквартирным домом . и самая большая проблема сбора тех денег . которые начислены и третья жуткая проблема расплатиться по счетам выставленных многоквартирному дому с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями. ВЕдь по закону у нас за всё отвечает только собственник и никто иной. Проживающие в квартире лица даже имеющие регистрацию никакой ответственности за содержание этой чужой собственности не несут. а вот теперь иди поищи этого собственника если наши влати с экрана телевизора гордо заявляют, что понятия не имеют о том где 40 миллионов человек у них болтаются то ли они есть то ли давным давно тю-тю. Даже в Санкт-Петербурге база ментов ( паспортный стол) не стыкуется/бьётся с базой ГБР( государственное бюро регистрации нидвижимости)на "СОБСТВЕННИКОВ. ОБЩАЯ БАЗА просто не создана. т.е. квартира в доме есть прописанные в ней есть. а кто собственник этой квартиры загадка и где он этот владелец и за всё ответчик вопрос открытый. А этот неизвестный господин мало того что собственник квартиры но и сособственник и совладелец всего дома и придомовой территории со всеми соседями. вот и попробуй ка сначала начислить ему кварплату а затем её собрать и уж только потом сполна расчитаться с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями его денюжкой, которую аккомулировала на свой расчетной счет ТСЖ, ЖСК, ОСН или другая управляющая домом компания. ане уплатит УК не рассчитается по договорам за весь дом отключат всех и от воды и от тепла и от газа и от света ну а мусором аж по самую маковку зарастёте))))) вот она прелесть ЖК кодекса который написан на коленках и на бегу под "СОБСТВЕННИКА", где не определен и не посчитан по головам этот самый собственник.
Элина Морозова
Кто и какие проблемы создает? Откуда такой бред? Квартиры либо муниципальные, либо в частной собственности. Если собственник определенное время отсутствует, а долг растет, то квартиру могут изъять из собственности за долги. Да, жилищное законодательство у нас далеко от совершенства. Но я не раз наталкивалась на объявления, продается квартира с обременением, то есть там кто то зарегистрирован(не собственник). Обычно такие квартиры продаются ниже рыночной стоимости. У меня лично нет никаких проблем. Я аккуратно все оплачиваю , а в данный момент даже переплачиваю. Потому, что у меня нет водосчетчиков. То есть и никому проблемы не создаю..
Вера Федорова
Ну...это да.
Nataly
вот как раз за долги то изъять у собственника квартирку по нашему же законодательству и НЕЛЬЗЯ))))) ха-ха-ха чем все и пользуются весьма активно. а государство не спешит этими долгами занятся вплотную просто боится той армии разъяренных бомжей которая поднимет в Росии очередную революцию.
Nataly
ВЕра, по нашим законам за всё в ответе только СОБСТВЕННИК и всё бремя содержания своей собственности только на нём ни о каких арендаторах речи вообще быть не может при начислении, как налогов на собственность так и на оплату коммунальных услуг и ресурсопотребления в принадлежащей собственнику недвижимости. вот такая аброкодабра заложена миной замедленного действия в жилищном кодексе РФ в котором срочно нужно наводить порядок ещё "вчера"а у нас 2004 никто из депутатов думы " законотворцев", которые строчат по 1500 законов в год на подпись президента, принимая каждый аж в трех чтениях, до основного жизненно важного для каждого россиянина закона о жилье так и не добрался. ни одна из этих думских партий никогда не поднимала вопрос о наведении порядка что в ЖК РФ, что в ЗК ( земельный кодекс)рф. что у нас тм с собстенниками? А_АААА? а ведь с этого то весь бардак и хаос происходит прежде всего.раз уж у нас капитализм, то хотя быопределите что и где чьё теперь и кто чем владеет и за эти владения и имущество отвечает в РФ - налоги и содержание вот основная тема для государства и собственников.
Вера Федорова
"...по нашим законам за всё в ответе только СОБСТВЕННИК" Наташ, а как ты хочешь? Так и должно быть. А что с землёй не так?
Элина Морозова
Через суд арестуют все счета. Будут высчитывать с доходов. Ну и все вытекающие последствия...
Nataly
ага, обязательно арестуют, если эти счета вообще есть хоть в одном из банков))))) иди поищи счета у тех , кто живет исключительно на кредитных денюжках банка или вообще неизвестно на что по типу черного налика и сереньких таких доходиков. ну разве что пенсии и пособия по безработице отбирать , но там больше 30% отнять нельзя по закону РФ. а теперь представь ту ситуацию когда имущество ( недвижимость) вообще принадлежит несовершеннолетнему иждевенцу. вот веселуха то для всех соседей многоквартирного дома содержать барахло младенчика до его 18-и лет на своём кошельке ))))
Михаил добрый маргинал
Элин по секрету скажу,что бы арестовать счет надо его иметь,а если он есть должны туда бабки приходит. ))))
Элина Морозова
Отключат воду и электричество )))А еще заблокируют канализационный слив))) Видела я такое уведомление))) Ну , а если никаких счетов нет, то с чего автосписание будет происходить? Интересно, что делают в таких случаях в Голландии?
Элина Морозова
Ты абсолютно прав. Речь идет как раз об автосписании. И я объясняю, почему у нас такого еще долго не будет как минимум.
Михаил добрый маргинал
Холодную отключать незя канализацию запретили у нас передача была людям каналью отключили они в окно с третьего этажа выливали. Электричество и горячую воду можно подключить самому. Они отключают и не проверяют включил чел или нет. Узнали ,что включил еще штраф накинут и все опять чел подключил и дальше живет))))
Nataly
А еще заблокируют канализационный)))ха-ха-ха в квартире где зарегестрирован несовершеннолетний это категорически запрещено никаких отключений от ресурсоснабжения и тем более от какнализации. мигом под уголовную статью запихают управляющую компанию. вот такие у нас законы теперь . говорю же, что управы на должников практически нет, а то что есть не работает от слова совсем.((((
Михаил добрый маргинал
Потому что Элина таких миллионы. И легче с честных брать больше чем отнимать у пьяниц и алкашей. А то завтра эти миллионы будут жить на улице за долги.Банки заберут свое тока когда человек умрет и за него наследник заплатит. Но сука эти хроники живут долго((((Медецина для них действительно бесплатна. иПенсию дадут . Даже если ты алкаш и стал инвалидом из-за пьянки.
Михаил добрый маргинал
С чего автосписание? Если человек не работает официально.
Элина Морозова
Вот видишь, как у нас гуманно относятся. А на западе, потерял работу- ты бомж))))
Элина Морозова
Так я об этом и говорю. У нас такая система работать не будет.
Элина Морозова
Насчет канализации не знаю. Хоть видела такую повестку. А вот то, что у нас много семей с детьми из за долгов по ЖКХ сидят без электричества-это факт.
Михаил добрый маргинал
Да потому что можно работать и не платить налоги. И фирму не заставляют и не наказывают за это всем хорошо )))))Только цены растут свекла уже 100 рублей))))
Элина Морозова
Если фирма левая, то можно.
Nataly
земелька в РФ чья? а домишки в городах на чьей земельке стоят? что такое кадастр и определение границ домовладения ты задумывалась? вот ты, как и все в России должна получить налог на землю а откуда он взялся и как его посчитали не задумывалась? а ведь он высчитан весьма оригинально от тех метров в квартире многоквартирного дома что принадлежат конкретно тебе. скажу только одно что кодастры в городах не сделаны и границы для каждого дома не определены свидетельства на собственность землицы не оформлены должным образом и нигде не учтены и не зарегистрированы, ах, да, на то что бы произвести разграничения в Гамбурге и составить кадастры педантичным занудам немцам потребовалось 10 лет)))))
Вера Федорова
Домишки в городах могут стоять на земельках, находящихся в общей долевой собственности граждан, если они прошли государственный кадастровый учет и зарегистрированы в установленном порядке. А могут стоять и на землях, находящихся в государственной собственности. Тут ещё, смотря в каком году построены дома. И, да, собственники помещений в МКД, земельный участок под которым не сформирован, могут самостоятельно обратиться в уполномоченные органы госвласти или местного самоуправления с письменным заявлением об их формировании. Но стоит ли это делать, им ещё нужно крепко об этом подумать. В части кадастра нам с Германией пока не сравниться, конечно. Они создали эту систему ещё в начале XIX века, а мы ещё, по сути, только начинаем, но уже есть хорошие подвижки.
Михаил добрый маргинал
Так и зачем работать то.; Бухай себе у нас и кормежки разъезные и можешь комнату сдать . Кредитов поднабрать. А вы тут все алики должен платить не должен значит и бомжом не будет)))))
Nataly
Верочка, а теперь это всё помножь на бесконечность России и не четкость охраняемых границ между нашими странами где проживают братушки бывшие, такие как хохлы или белоруссы и тут уж волосы то точно встанут дыбом и вот эти непонятки с землей, которую всем крестьянам обещали ещё большевички в 17 году, да так никому и не пяди не выдали в условиях новой формации капитализма и первичной правовой основы" СОБСТВЕННОСТЬ встают таким колом в жопе каждого, что просто ужас и кошмар и тут же опять возникает вопрос по типу а ведь фабрики то и заводы типа как бы и были розданы рабочим и построены они были теми же рабочими , а вот почему же они таперь у господ Абрамовичей и Чубайсов в собственности а нам кроме ваучера за который было уплачено полновесным рублем , между прочем ничего не досталось от слова совсем?
Элина Морозова
Каждый выбирает свой путь.
Nataly
)))))И, да, собственники помещений в МКД, земельный участок под которым не сформирован, могут самостоятельно обратиться в уполномоченные органы госвласти или местного самоуправления с письменным заявлением об их формировании.))) могут то могут, вот только никто не хочет этим заниматься от слова совсем и вечно вопит : - я почему я должен этим озадачиваться? я что тут самый крайний? и вообще кто оплатит мне все труды по оформлению бумажек и прочей бюрократической волокиты с заморочками? нашли идиота бегать тут по всем инстанциям и за себя и за соседа, который мне чужим чужой и вовсе не родственник какой вот теперь и ищи свищи скрепы да солидарность в народе и обществе где каждый только сам за себя и никто ему не друг товарищ и брат..... короче допрыгались с этим капитализмом диким после социализма где всё вокруг колхозное а значится МОЁ. Пипец, предупреждали же, что ни один дурак в мире не затевает сразу и одновременно реформы политические и экономические. получили бардак и хаос, который в ближайшие 50 лет по всей Русси матушке стоять будет и сам собой не рассосётся никогда, а жить в постоянном состоянии реформаторства и написания законов новых это кошмар и ужас, кстати именно по этому молодежь так лихо смазала пятки жиром и скачками и рывками перетекает в ЕС и США, где есть устоявшийся ЗАКОН и ПОРЯДОК и бежит он вовсе не за колбасой и джинсами.
Nataly
Потому что Элина таких миллионы. И легче с честных брать больше чем отнимать у пьяниц и алкашей.)))) вот вот именно по этому тарифы на всё будут только расти ведь всех должников именно в тариф и впишут господа Монополисты, ведь у нас ресурсоснабженцы никто иные как монополисты непрошибаемые ни одним законом это такое государство в государстве, которое и диктует цены на всё про всё без водоканала и топливно энергитического комплекса где ты возьмешь водичку да тепло с электричеством и газом? короче сказки только начались в ЖКХ РФ а конца края этим сказочкам даже и не видно))))
Вера Федорова
Ууу...куда тебя, мать, повело 🤔
Nataly
то то что повело от грустной безысходности ощущения тупика и мерзких предчувствий что это очень плохо кончится не может Россия быть дерьмократической леберастией она империя и ей нужен монарх или диктатор обязательно только диктатура пусть и одной партии спасет нас да да да и я в этом убеждена только жесткая рука царя батюшки и чёткое выполнение указов и приказов от всех чинуш слуг государевых а кто не подчинился и не выполнил указания распоряжения - голова с плеч.((((с нашим народом иначе нельзя он свободу читает как вседозволенность попустительство и мигом начинает творить кто во что горазд. Пока власть не орудует плёткой а только пряничками толка не будет от такой власти пряники наш народишко зачавкает прожуёт а делать ничего не станет. вот и на Украине свобода превратилась не в государство а в гуляй поле, где каждый сам себе пан и господин не подконтрольный. нельзя со славянами так мы не законопослушные вовремя шомполами битые немчики и пр. пр. битые драные западные людишки в них закон и порядок веками батогами вколачивали по пятницам. устраивая порки для профилактики безобразий)))
Вера Федорова
Ага... так и представляю себе, как Натали сидит у компа, хрустит чипсиками с пряниками, потягивая кофе с бальзамом и рассуждает тут с нами за жизнь...Диктатора ей захотелось. А, тем временем, есть ещё люди, очевидцы, которые от одного только его имени вздрагивают и разговаривают шепотом. Вот тебе бы, Наташенька, пообщаться с ними. Они бы и поведали, что такое "жёсткая рука". Просрочила плату за жильё на пару дней, так как, например, (уволили с работы и болезнь настигла, и муж ушёл...и мама-помощница ушла в мир иной...) посидела б за решёткой в Сибири десяток лет, похлебала бы баланды...глядишь, и по-другому начала б мыслить.
Nataly
Законопослушность немцев — это буквально притча во языцех. Приезжая в Германию, иностранцы отмечают масштабы и неповоротливость бюрократической системы этой страны. Чтобы снять жилье или устроиться на работу, придется заполнить огромное количество бумаг. Большинство сторон немецкой жизни строго регламентирована различными инструкциями и рекомендациями. Даже размер кустарника во дворе должен быть таким же, как у соседа. Немцы платят большое количество налогов и редко жалуются по данному поводу. Возможно, такой подход может объяснить чистоту германских улиц и слаженную работу различных социальных, медицинских и правоохранительных структур.В домах и офисах Германии для каждой вещи отведено свое место. Даже простой совок имеет отдельный крючок, и, если кто-то после использования разместит его рядом, а не повесит на стену, его посчитают неопрятным человеком. Стремление немцев к порядку продумано до мелочей. Контейнеры для разделения мусора, система хранения вещей, забота об экологии — это для них обыденно и привычно. Молодежь в Германии часто вступает в различные группы, которые борются за чистоту окружающей среды. Благодаря стремлению к порядку в немецких домах присутствует необходимый набор мебели и сложно найти что-то лишнее. Иногда обстановка кажется немного неуютной. Такая ситуация возникает из-за рационализма немцев. Они не любят тратить деньги на дорогую одежду или предметы роскоши. И привыкли довольствоваться всем необходимым, выбирая функциональные предметы обихода.Здоровье и работа для любого гражданина Германии являются важными ценностями. Успех карьеры зависит не только от интеллектуальных способностей, но и от физических возможностей человека. Поэтому многие немцы стараются вести здоровый образ жизни. Никогда не занимаются самолечением. Едва чихнув, стремятся поскорее записаться на приём к врачу. Принимать лекарства без рецепта в Германии не принято.Любая работа в этой стране расценивается, как достойное занятие. Иногда простой дворник может получать больше, чем офисный работник. Немцы уважают любые профессии, но недолюбливают тех, кто живет на социальное пособие. Их менталитет выстроен таким образом, что с подросткового возраста они привыкают самостоятельно оплачивать свои счета. И строят свою жизнь согласно собственным убеждениям. Даже к родителям немцы ходят по приглашению. Спонтанные визиты в данном обществе не приветствуется. Родственные связи в Германии в большинстве случаев поддерживаются формально. Поэтому способность обеспечить себя всем необходимым для немцев является самой важной в жизни.Немцы и правда невероятно чистоплотные, даже брезгливые в хорошем смысле этого слова. Каждый житель Германии не задумываясь бросает окурок в урну, сортирует мусор и убирает за собой и своей собакой. Урну для мусора можно найти даже в глухом лесу.причина кроется даже не в жестком законодательстве и высоких штрафах, а в менталитете граждан. Любовь к чистоте и порядку закладывается, когда ребенок еще совсем мал, и передается из поколения в поколение.«Пусть каждый подметает перед своей дверью, и весь мир будет чист», — сказал однажды Иоганн Вольфганг Гете, выражая основную правду о немецкой идентичности. С одной стороны, это означало, что вы должны навести порядок у себя и не совать нос в чужие дела. Но, с другой стороны, он мог иметь в виду это и буквально. Как однажды сказал немецкий философ 20-го века Отто Фридрих Больнов: «Когда торговец вычистил свой магазин, когда домохозяйка привела весь дом в чистое и сияющее состояние и даже подмела улицу перед домом … тогда приходит глубокое теплое чувство отдыха и удовлетворения».Это чувство настолько глубоко укоренилось в немецкой психике, что в Швабии оно было узаконено как «Kehrwoche» (широкая неделя). По сути, это ротационная система, при которой жителям многоквартирного дома назначается определенная неделя, в течение которой они несут ответственность за уборку ступеней, подвалов и тротуаров здания. Все знают, чья очередь, когда и каждый стремится удостовериться в том, что дежурный список соблюдается.
Nataly
общения с людьми прошедшими все прелести тоталитаризма мне хватило за глаза и за уши. Питер колыбель трех революций и репрессии в нашей семье начались с 1918 года и ух, как весело было в 1934 -1937 и в 1953 годочке. Что такое молчать в тряпочку я с детства знаю так же как и у стен есть уши двойные стандарты страх и привычка думать одно говорить другое поступать по третьему это наше ФСЁ это менталитет " коренного петербуржца" это наше повседневное это наша плоть и кровь никогда и не с кем не быть откровенным. первое правило не высовывайся , может и пронесёт . Второе правило - помолчи сойдешь за умного молчание золото. третье правило:- никуда не лезь и никогда не за кого не подписывайся, а то пойдешь по этапу с тем за кого поручился и с кем типа дружбу водил.
Nataly
И если мы принадлежим в форме жесткого принуждения, то страдаем. Но и если мы абсолютно свободны, то есть одиноки, то мы тоже страдаем... Диалектика стайной жизни, однако. Насколько я знаю, рабство, как система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) или государства официально отменено в подавляющем большинстве стран. Ну, в нашем регионе рабство точно запрещено. Но, несмотря на это, феномен психологического присвоения одного человека другим распространен повсеместно. Мама рожает ребенка и считает его своим. То есть психологически присваивает. Он как бы ей принадлежит. Ну да, скажете вы. И будете правы. Кровинушка. Кровь от крови, плоть от плоти. Куда уж больше. Это ведь так естественно, правда? Да, естественно. Пока он младенец, ребёнок. И если она по настоящему о нем заботится. Чувствуете ограничение? Это право есть у женщины, но оно ограничено постоянно уменьшается. Если вначале, во время беременности у мамы была возможность и право убить (абортировать) зародыш, то позже, когда зародыш превратился в плод, а тем более ребенка, такое право теряется. И после рождения мама не имеет права не только убить ребенка, но и бить его, издеваться над ним... Увы, но многие мамы это делают. и не только в тех обстоятельствах, которые их к этому вынуждают, но и на основе чувства психологической собственности. А теперь посмотрим шире. А только ил у мамы такое чувство возникает? Нет. И у папы. И у бабашек с дедушками. И тогда чувства психологической собственности одного человека, например, мамы, войдут в противоречие с чувствами психологической собственности другого человека, например, бабушки, свекрови. Оба чувства будут естественными. Но с этими чувствами будет сложно обоим сторонам, и маме и свекрови. Даже если они взаимно озабочены интересами самого ребенка. Невестке будет неприятно, если свекровь будет без её разрешения вмешиваться в процесс заботы о ее малыше. Свекрови буде неприятно, что ее не слушают и не даже допускают к ребенку. У нее ведь тоже есть право психологической собственности. Кстати, ребенок сам чуть-чуть подрастет и включится в эту паутину чувств психологической собственности. Он тоже будет считать маму своей. И папу. И бабушек с дедушками. И ему будет сложно делить маму с кем-то. Например, о своим братиком или сестричкой. И все, вроде бы правильно. Как минимум в случае близкого кровного родства. Но погодите, а ведь психологическое присвоение происходит и в других случаях.
Nataly
Это моя жена. Это мой муж. Ну правда же: супруги как бы принадлежат друг другу. Разве не так? Становятся в каком-то смысле собственностью друг друга. Но ведь брак не рабство, а добровольный союз свободных людей. А чувство такое почему-то возникает. И даже сохраняется длительное время после того, как супруги развелись. - А ты знаешь, что твой бывший женился? И бывшей жене, которая давно замужем за другим, почему-то неприятно. Как будто у нее что-то забрали. У нее давно уже нет никаких прав на этого человека. А все равно, как будто забрали что-то... Странно, но факт... А ведь и супружескими отношениями феномен психологического присвоения не ограничивается. Начальник почему-то считает своих подчиненных своими... И, увы, весьма часто может психологически выходить за рамки служебных, договорных отношений. Почему-то руководитель считает вольнонаемных чуть ли не подданными и крепостными. И тоже самое командир. И президент... Откуда это? Может это из-за притяжательных местоимений "мой", "свой", "наш" и подобных? Неправильно употребляем и сами себя запутываем. Может... Слова ведь могут сбивать с толку. Но вроде бы это какая-то слабая причина. А дело в том, что у феномена психологического присвоения есть "антипод" и, одновременно, дополнение: феномен психологической принадлежности. Мне приятно принадлежать. Быть женой, частью группы, коллектива, общества. Семьи. И поэтому Это мой президент, мой командир, мой начальник, мой муж... Я принадлежу им. Я принадлежу чему-то большему, чем Я. Своей стае... Это принадлежит мне и я принадлежу этому - вот, как мне кажется более полная полное описание взаимосвязанных частей единого феномена присвоения-и-принадлежности. Мое, свое, наше. Это моя семья. Она принадлежит мне. И я принадлежу ей. Какое-то взаимное порабощение. Двухстороннее, а точнее даже многостороннее рабство. На фоне постоянной борьбы за то, что бы владеть, но быть свободным, не принадлежать. Управлять, но не быть в управлении.И если мы принадлежим в форме жесткого принуждения, то страдаем. Ни и если мы абсолютно свободны, то есть одиноки, то мы тоже страдаем... Диалектика стайной жизни, однако.
Вера Федорова
Ой, Наташ...сильно много слов...не осилить. Покороче бы, и своими словами 😜.
Nataly
если покороче то тогда вообще все запутано получится и совсем не понятно такая аброкодабра выйдет без длинного объяснения феномена взаимного порабощения в узком кругу маленького социума имени семья, а семья у нас что? вот тот то же, что ячека общества и из этих ячеячек как из сегментов состоит общество в котором мы все и жвем))))
Михаил добрый маргинал
первое что бы мне пришла горячая вода надо минут 15 ждать, второе я утеплился застеклив балкон и зимой мне даже жарко,а вот счетчиков на тепло не дают ставит. Я часто ваше отключаю батареи особенно когда на улице плюс 15 ,а топят как не всебя. В эту жару врубили для контрольного протапливания на улице 34 градуса тепла)))Третье пить ее нельзя воду которую нам дают. На кухне трубы с 78 не меняны с самой постройки дома.
Nataly
Миш, ты плохо представляешь что нас ждёт впереди, наш ЖСК на это уже нарвался по полной((( государство не спешит квартирки обратно принимать в свою собствнность и содержать эту собственность должным образом. в наших домах СПБ появляется квартирки пустые как вымороченное имущество, то есть хозяева умерли не оставив наследников по всем правилам квартира теперь принадлежит государству. а вот чиновник от лица государства что то не спешит и не бежит принять/оформить эту недвижимость бесхозную на баланс бюджета города и страны. у меня в ЖСК уже 4 таких квартирки есть. а то ли ещё будет в ближайшие лет пять в нашем районе бабушатнике застройки 160-67 года прошлого века и это не где то там в СПБ такие проблемы, что уж говорить об области.
Михаил добрый маргинал
Мы не бедно живем просто мы не платим за жкх у нас из 39 квартир в парадной 15 должники))))
Nataly
должники это ерунда по сравнению с бесхозными квартирами в многоквартирном доме то есть с теми квартирами которые должны принадлежать государству, а государство не хочет их иметь в собственности от слова совсем. по типу нафиг нужно опять за счет бюджета содержать ветхое аварийное жильё которое падает и коммуникации к этим развалинам.
Nataly
ты забыл ещё сказать каковы эти должники ведь должник должнику рознь, одно дело если человек не расчитался за пару тройку месяцев и совсем другое когда человек годами нагло не платит у нас в доме таких не много человек но долги впечатляют и выколотить по суду их практически не реально. суды состоялись приставам дела переданы, а денюжки как не было так и нет от должничков злостных неплательщиков, ведь единственного жилья собственника ты полишать не имеешь права по Конституции РФ- Короче , "картинка маслом" и полный тупик.
Михаил добрый маргинал
У нас один с миллионным долгом . И пять больше полумиллиона.И вкаждой парадной так. Говорю у нас можно не платить налоги,алики,жкх и ни чего не будет. Мона жить и еще сдавать))) По уй что под арестом. А мне незя у меня с пенсии шлюпнут. Я на операции был забыли транпортный заплатить бац пол пенсии досвидос))))
Nataly
а вот с пенсиями вообще интересно. дело в том что больше чем 30% от пенсии ежемесячно никто не имеет право снять даже по решению суда а с зарплаты только 50% и ни копейкой больше, так что имея большие долгипо ЖКХ пенсионер будет их гасить десятилетиями медленно траурно и печально, есть ли вообще смысл этих денюжков ждать от должничка пока он там тихо рассчитывается с соседями и сам должник ласты склеит и дом развалится по кирпичикам))))))
ГусЕна
Да, мы экономить не любим. У нас же в зарасе еще пара планет с чистой водой и неисчерпаемыми ресурсами. Жить с температурой + 18 вполне комфортно. Носочки, домашний костюм из мягкого трикотажа и все дела. Спать можно под одеялом " зима". Но, нет, лучше зимой топить до 27 * и окрывать окна, а ходить в трусах гордо....
Изумруд Изумруд
Не экономим не мы, а наше ЖКХ. Теплосчетчиков нет, форточки и даже окна открыты. Но рекордсмены п расходу всего это американцы. По 2-3 ванны, бассейн с подогревом. Кондиционеры повсюду...

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