❗️ В Алуште спортсмен ударил школьника и вытолкнул его из автобуса Такая информация появилась в социальных сетях, следователи начали проверку.
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❗️ В Алуште спортсмен ударил школьника и вытолкнул его из автобуса Такая информация появилась в социальных сетях, следователи начали проверку.