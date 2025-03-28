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Дзен Дневник

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5 привычек в одежде дам, от которых веет успехом за километр

5 привычек в одежде дам, от которых веет успехом за километр

Если вы когда-либо встречали женщину, от которой трудно отвести взгляд — не из-за блестящего платья или сумочки с крупным логотипом — а потому, что в ней присутствует нечто… собранное, целостное, уверенное, значит, вы понимаете, о чем идет речь.

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