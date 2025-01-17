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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам посоветовали не оставлять телефон на зарядке на всю ночь

Россиянам посоветовали не оставлять телефон на зарядке на всю ночь

Это грозит перегревом и ускоренным износом батареи Телефон не следует оставлять на зарядке всю ночь, так как это может привести к перегреву аккумулятора и ускоренному износу, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

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