Госдума одобрила статус ветерана для участвовавших в СВО сотрудников МЧС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС, участвовавшим в ходе специальной военной операции в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов.
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