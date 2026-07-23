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Госдума одобрила статус ветерана для участвовавших в СВО сотрудников МЧС

Госдума одобрила статус ветерана для участвовавших в СВО сотрудников МЧС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС, участвовавшим в ходе специальной военной операции в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов.

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