В Балабаново рушащиеся потолки подперли брусьями и ДСП

В доме, где начали рушиться потолки, установили деревянные подпорки, но жильцы не слишком надеются на такие «меры безопасности»В многострадальном доме №15 по улице Гагарина в калужском Балабаново рушащиеся потолки подперли деревянными брусьями и плитами из ДСП, в рамках "временных мер безопасности".