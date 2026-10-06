В Балабаново рушащиеся потолки подперли брусьями и ДСП

В доме, где начали рушиться потолки, установили деревянные подпорки, но жильцы не слишком надеются на такие «меры безопасности»В многострадальном доме №15 по улице Гагарина в калужском Балабаново рушащиеся потолки подперли деревянными брусьями и плитами из ДСП, в рамках "временных мер безопасности".
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