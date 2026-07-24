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Татар-информ

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В Казани простились с профессором КФУ Резедой Мухаметшиной

В Казани простились с профессором КФУ Резедой Мухаметшиной

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ Гражданская панихида по доктору педагогических наук, профессору Казанского федерального университета Резеде Мухаметшиной прошла 24 июля во дворе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

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