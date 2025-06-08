Музыкальный мир отмечает 215-летие немецкого композитора Роберта Шумана

В 2025 году международное музыкальное сообщество празднует 215-летие со дня рождения Роберта Шумана (8 июня 1810 — 29 июля 1856) — выдающегося немецкого композитора эпохи романтизма, музыкального критика и педагога.
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