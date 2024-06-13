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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мората о 4-м месте в списке бомбардиров Испании: «Очень этим горжусь. Мне нравится, что я неподалеку от таких людей, как Торрес, Рауль и Вилья» 

На счету форварда 35 голов за национальную команду. «Я очень этим горжусь. Если подумать, через что мне пришлось пройти.

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