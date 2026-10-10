Лантратова: американская сторона может подключиться к помощи Алешкам

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале сообщила, что по тяжелой ситуации в Алешках Херсонской области находится на связи с американской стороной, которая готова подключиться к помощи городу.
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