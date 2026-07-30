Условия посещения Таиланда для граждан Российской Федерации в 2025 году Туристы приезжают сюда, чтобы понежиться на белоснежных пляжах, насладиться ночной жизнью Паттайи и Пхукета, увидеть мумию монаха и храм Рачатаммарам на Самуи или изумрудное озеро в провинции Краби.
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