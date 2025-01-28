Карлсон указал на попытки Блинкена приблизить войну между США и Россией

Американский журналист Такер Карлсон 27 января заявил, что бывший глава Госдепартамента Энтони Блинкен в период пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена делал всё возможное, чтобы приблизить войну между Соединенными Штатами и Россией.