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Карлсон указал на попытки Блинкена приблизить войну между США и Россией

Карлсон указал на попытки Блинкена приблизить войну между США и Россией

Американский журналист Такер Карлсон 27 января заявил, что бывший глава Госдепартамента Энтони Блинкен в период пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена делал всё возможное, чтобы приблизить войну между Соединенными Штатами и Россией.

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