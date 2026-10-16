В результате ДТП пострадали три человека, включая двоих детей, все они были госпитализированы.Местные жители поделились в соцсетях видео момента столкновения «Chery» с «Газелью» и КАМАЗом на улице Полины Осипенко во Владимире.
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