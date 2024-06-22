Владимир Сальников: «У всех пловцов мечта выступить на нормальной Олимпиаде, без ограничений, с честью и достоинством нести знамя своей страны»

«Я не могу сейчас дать какой-то прогноз [относительно участия спортсменов в Олимпиаде в 2028 году]. Думаю, что у всех них мечта выступить на нормальных Олимпийских играх, без всяких ограничений, с честью и достоинством нести знамя своей страны и, конечно, не испытывать никаких унижений.