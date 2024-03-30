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Петербургский дневник

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Полиция Петербурга провела массовую облаву на дорогах

Полиция Петербурга провела массовую облаву на дорогах

Правоохранители проверили более 4,5 тысячи автомобилей Петербургские полицейские провели масштабный профилактический рейд на транспортных магистралях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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