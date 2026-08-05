Экс-депутат Евгений Бакуров выиграл суд против светской львицы, которой отдал 34 млн рублей

Экс-депутат заксобрания Иркутской области и бизнесмен Евгений Бакуров, который в 2019 году вошел в рейтинг богатейших госслужащих России издания Forbes, выиграл суд против светской львицы Натальи Бабуровой.
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